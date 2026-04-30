香川県内の女性（70代）がニセ警察官による詐欺被害にあい、現金3,100万円をだまし取られました。 警察によりますと、今年3月3日、香川県内の女性（70代）の携帯電話に電話会社の者と名乗る男から電話があり「あなた名義の携帯電話が不正に契約され、悪用されているので捜査している」などと言われ、続いて、警察官を名乗る別の男から「あなたの口座に犯罪のお金が混じっている。このままだと犯人として逮捕される」などと言われ