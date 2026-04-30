新年度のスタートから少し落ち着いた今、週末や休暇を利用して効率よく、かつ満足度の高い旅を楽しみたいというニーズが高まっています。仕事やプライベートで変化の多い30代にとって、歴史ある街並みや自然の息吹に触れる時間は、何よりのエネルギーチャージになるはずです。All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国30代の男女274人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【30代限定