【ロンドン＝市川大輔】英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）は３０日、ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）がＡＩ（人工知能）やロボット、データセンター整備などの事業を担う新会社「Ｒｏｚｅ（ロゼ）」を設立し、年内にも米国市場で新規株式公開（ＩＰＯ）する計画だと報じた。新会社の企業価値は１０００億ドル（約１６兆円）を見込んでいるという。ＳＢＧは新会社株のＩＰＯにより、巨額の投資資金を調達する狙いがあるもの