嵐の二宮和也（42）が、29日放送のTBS系「6SixTONES」に出演。仕事への向き合い方を語った。森本慎太郎（28）から「嵐をやりながら個人でもいろいろやってたじゃないですか。比重ってどっちの方が重かったですか？」と聞かれ、二宮は「心は全然嵐だったよ。嵐に還元できるものしか個人でやらないって言ってたから。例えばタイアップ持ってこれるとか。嵐の時間を借りて個人の仕事をしているって感覚だったから。ライブの動員を持っ