フリーアナウンサー神田愛花（45）が30日、MCを務めるフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。過去の失恋について語った。この日は出演者が「失恋の時に聞いた曲」を紹介。神田はNHK「みんなのうた」で放送された、ルー大柴＆仁井山の「MOTTAINAI〜もったいない〜」を挙げ、「ちょうどNHKの『みんなのうた』でこれが流れていた時が、私が福岡放送局から東京に異動した時だったんですけど」振り返っ