【モデルプレス＝2026/04/30】元モーニング娘。の石田亜佑美が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。コンサート会場へ届いた両親からの手作りの差し入れを披露し、反響を呼んでいる。【写真】29歳元モー娘。「豪華ですごい」大量のマフィンやカップケーキ…両親からの大量差し入れ◆石田亜佑美、両親からの手作りマフィンの差し入れ公開石田は「並べてくださって感謝です」「母いつもありがとう」「仲良しカメラマンさんが