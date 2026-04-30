【モデルプレス＝2026/04/30】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。1歳の長男のための栄養満点の料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳元バレー日本代表「食欲そそる見た目」1歳息子のご飯“鶏レバーの親子丼風”公開◆栗原恵「息子ご飯」公開公開栗原は「＃息子ご飯」「鶏レバーの親子丼風」とコメン