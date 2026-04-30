東方神起のユンホが自身初となるソロコンサートツアーを展開する。ユンホは7月17〜19日までの3日間、ソウルのオリンピック公園チケットリンク・ライブアリーナで「U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1」を開催する。【写真】ユンホ、色気全開の“濡れ髪ショット”この公演はソロコンサートツアーの幕開けを飾る記念すべきステージとなる。ユンホは初のソロツアーを通じて、「U-KNOW PROJECT」という独自のコンサートブランドを構築してい