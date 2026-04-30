江蘇省の盱眙ザリガニ国家級現代農業全産業チェーン標準化実証拠点。（３月２７日撮影、盱眙＝新華社記者／程麗）【新華社南京4月30日】中国江蘇省淮安（わいあん）市盱眙（くい）県馬壩鎮にある盱眙ザリガニ国家級現代農業全産業チェーン標準化実証拠点は、敷地面積が1200ムー（80ヘクタール）で、投資額は1800万元（1元＝約23円）となっている。旧市街地の「稲・ザリガ