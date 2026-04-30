◇NBAプレーオフ1回戦・第5戦レイカーズ93ー99ロケッツ（2026年4月29日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が29日（日本時間30日）、西プレーオフ（PO）1回戦・第5戦の本拠地ロケッツ戦に先発出場。速攻ダンクや2本の3Pシュートを決めるなど12得点の躍動。しかしチームは前半からリードを許して、最終Qに猛追したが惜敗。王手をかけてから2連敗を喫した。今シリーズ通算3勝2敗となった。試合後会見