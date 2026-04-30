フリーアナウンサーの中川安奈（32）が29日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。アナウンサー試験について語った。慶大卒の元NHKアナという華麗なる経歴を持つ中川。就職活動について問われ、「私はアナウンサー受験をしたんですけど。その中でNHKは独特だなと思ったのは、就職試験で作文を書くんですよ」と明かした。お題が与えられ、それについて書くというもの。作文の課題があることを知