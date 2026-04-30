オートレース・SGレースの決勝戦をパブリックビューイングし、ドリンクや軽食を楽しみながらファン同士が交流を深めるイベントの第3弾「出張オートレース！in名古屋」が29日、名古屋市内で行われた。川口所属の現役レーサー、本田仁恵（27）と染谷和香（21）をゲストに迎え、SGオールスター最終日のレースを大画面で観戦。両選手と来場者の懇親タイムもあり、記念撮影もあちこちで見られた。クイズ大会では難問、珍問ありで