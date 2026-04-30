12場所ぶりに大関復帰の霧島（30＝音羽山部屋）が30日、大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）前初の出稽古として東京都中央区の荒汐部屋を訪れ、大関・安青錦（22＝安治川部屋）、幕内・王鵬（26＝大嶽部屋）らと9番取って7勝2敗だった。頭をつけての攻め、得意の左四つから力強く寄り切るなど存在感を大いに発揮した。「（出稽古は）久しぶりなので。ちゃんと思い切り当たることはできた」と手応え。安青錦とは2勝2