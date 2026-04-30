ロケッツとのプレーオフ1回戦第5戦でダンクシュートを決めるレーカーズの八村（手前）＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは29日、各地でプレーオフ1回戦（7回戦制）が行われ、西カンファレンス第4シードのレーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスで第5シードのロケッツとの第5戦に先発し、36分38秒プレーして12得点、4リバウンドだった。チームは93―99で2連敗。対戦成績は3