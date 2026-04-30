仏俳優ジャン・レノ（77）がフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に出演。印象的な共演者について語った。MCの「バナナマン」設楽統が、過去の共演者で1番印象に残っている人は誰かと質問。「『RONIN』でご一緒したロバート・デ・ニーロさんはとっても」と答えて「とても優しくて素晴らしい人格者で、とても素晴らしい俳優」だと明かした。作品以外の交流はあるかと聞かれると「とても親しい友人です」と回答。