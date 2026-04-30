「背中を押してくれる人が１人いるだけで」非行を繰り返し、少年院にも入っていた大阪府河内長野市の医師が、昨年から少年院で講演活動を始めた。「かつての自分と同じ非行少年が変わるきっかけを作りたい」と、子どもらに優しく語りかけている。（畝河内星麗）「今は医者です。昔は少年院にいました」３月末、医師の水野宅郎さん（４８）は愛知県豊田市の愛知少年院で、１６〜２１歳の約５０人を前に、切り出した。自身の非