お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が２８日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。キラキラした人気女優の実名を挙げて「オレ、引退したくなる」と告白した。この日はタレントの伊集院光をゲストに迎えてのトーク。若林は「個人名出すしかないんですけど…、森七菜さんいらっしゃるじゃないですか」と切り出した。「こりゃ、何なんだろうなって思ったら。森七菜さんて、あの可愛さで女優さんの割りにめっちゃひょ