スポーティなコンパクトセダン！2026年3月25日から4月5日にかけてタイ・バンコクで開催された「第47回バンコク インターナショナル モーターショー2026」。トヨタブースには多彩なモデルが並ぶなか、コンパクトセダン「ヤリス ATIV」の実車が展示されました。【動画】超カッコイイ！ これがトヨタ「ちいさな“セダン”」です！ 動画で見る！ヤリス ATIVは、2017年8月にタイで初代が誕生したコンパクトセダンです。タイのエコ