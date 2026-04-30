俳優の木内健人（36）が30日、公式Xを更新。同日をもって所属事務所「ジャンクション」を退所すると発表した。木内は「本日4月30日をもちまして、所属事務所ジャンクションを退所することになりました」と報告し、「ジャンクションの皆様には、デビューから支えていただき感謝しかありません。本当にありがとうございました」と感謝をつづった。今後については改めて報告するとし、ファンに向けて「これからも応援よろしくお