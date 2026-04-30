ラッパー・ちゃんみな（27）が30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。“言葉の格闘技”とも言われる「ラップバトル」をしない理由を語った。かつて挑戦したオーディションでは「全部落ちました」というちゃんみな。その理由について「当時は“ココがダメ”って言われることが少なかったんですけど、一番は容姿とか」と明かした。また、固定観念にとらわれるのが好きではないというちゃんみな