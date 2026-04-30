俳優の高橋英樹が29日に自身のアメブロを更新。娘でフリーアナウンサーの高橋真麻からの土産を妻と完食したことを明かした。【映像】高橋英樹、ハワイでの夫婦水着ショットに絶賛の声この日、英樹は真麻が「昨日 朝五時半〜に家を出ての茨城ロケだった」と報告。「細切り芋けんぴをお土産に買ってきてくれました」と、芋けんぴの写真とともに明かした。続けて、芋けんぴ好きだという妻が「あっという間に夕飯後に半分以上食