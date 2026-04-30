政府は4月から、国家公務員を中途退職した人を再び採用するための簡易な制度を始めた。中央省庁は過酷な勤務から「ブラック霞が関」とやゆされ、若手職員の離職が増加傾向にある。復職を希望する人の負担を軽くして歓迎する姿勢を示し、即戦力の「カムバック」を誘導する狙いだ。制度は英語で「卒業生」を意味する言葉から取った「アルムナイ採用」。中途採用は「経歴評定」「論文」「面接」など複数の試験が必須となるのが一