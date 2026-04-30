タレントの北斗晶が29日に自身のアメブロを更新。情報バラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）で共演した元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈からもらった孫・寿々ちゃんへのプレゼントを公開した。【映像】北斗晶、2歳初孫を含む親子3世代で野菜を収穫この日、北斗は「本日もヒルナンデスをご視聴くださいました皆様、ありがとうございました」と感謝を述べ、出演前の自身の後ろ姿を公開。「メイクのキド