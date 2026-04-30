4月21日放送のライオンズナイターでは、ベルーナドームで行われた西武―ソフトバンク4回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西口文也監督に渡辺久信さんがインタビューした模様を放送した。前監督がチームの現状について訊いた。 ――先週（4/17～19）の日本ハム（3連）戦で、5球団一回りしたというところで、監督的にはどんな感じだったのかを聞かせてください。 西口「昨