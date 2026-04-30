ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）で、統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）に挑むＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が?打倒モンスター?に大きな自信を見せた。元世界３階級制覇王者の中谷は３０日、都内で開かれた会見に出席し「明日の計量に向けて数百グラム落とす段階なので、順調に調整できています」と納得の表情。「このような場所に立てるボクサー