元イングランド代表ＦＷウェイン・ルーニー氏（４０）が、バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）のイングランド代表ＦＷハリー・ケイン（３２）のコメントに耳を疑った。Ｂミュンヘンは２８日の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準決勝第１戦でパリ・サンジェルマン（フランス）に敵地で４―５で惜敗。英紙「デーリー・メール」などによると、壮絶な打ち合いとなった試合後、ケインは「９ゴールも生まれたけど、素晴らしい守備も見