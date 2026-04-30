神戸のウォーターフロントを舞台にした花火イベント「みなとHANABI」が、今年も10月に開催されることが決まった。2022年に始まったこの催しは、今年で5周年の節目を迎える。※昨年の「みなとHANABI」より「みなとHANABI2026-神戸を彩る5日間-」の開催期間は、10月19日（月）から23日（金）までの平日5日間。いずれも午後6時30分から20分間、音楽に合わせて打ち上がる“音楽花火”が、秋の神戸港の夜空を鮮やかに彩る予定。観覧は