支線バス「FLAt」 岡山県バス協会は、5月5日の「こどもの日」に「子ども運賃無料デー」を実施します。岡山県内を走る路線バスの小学生以下の運賃が無料になります（空港リムジンバスなど一部を除く）。 岡山県バス協会によりますと、子どもにバスをより身近に感じてもらおうとこれまでも行っていたもので、2026年は、岡山市が整備を進めている支線バス「FLAt（フラット）」も対象になります。 中鉄バス、中鉄北部