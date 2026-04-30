現地時間の2026年4月28日、NVIDIAが視覚・音声・言語モデルを統合したオムニモーダル推論モデルの「Nemotron 3 Nano Omni」を発表しました。コンピューターの使用、文書の分析、音声や映像の推論といったエージェント型ワークフローを支える最高の効率性と精度を実現しています。NVIDIA Launches Nemotron 3 Nano Omni Model, Unifying Vision, Audio and Language for up to 9x More Efficient AI Agents | NVIDIA Bloghttps://bl