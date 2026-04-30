日本時間１５時００分に独小売売上高（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 小売売上高（3月）15:00 予想-0.8%前回-0.5%（-0.6%から修正）（前月比) 予想0.4%前回0.8%（0.6%から修正）（前年比)