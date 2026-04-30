お笑いタレントの今田耕司、タレントの指原莉乃らが３０日、都内で行われた「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン４（５月１日配信スタート）の配信直前スペシャルトークイベントに登壇した。ＡｍａｚｏｎＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏで独占配信される大人気恋愛リアリティー番組の最新作。一人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が多数の男性参加者の中から「真実の愛」を求めて運命のパートナーを選び抜く。今シリーズを