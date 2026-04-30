ソフトバンク・上沢直之投手が、今季初となる中５日で５月１日の楽天戦（みずほペイペイ）に先発することが３０日、決まった。この日はみずほペイペイドームで投手練習。瞬発系のトレーニングや、キャッチボールで最終調整した。前回登板だった２５日のロッテ戦（熊本）では６回５失点で今季初黒星。それでも球数を７８球で終えたこともあり、倉野信次投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーターは「ずっと考えていた。条件が合