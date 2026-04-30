◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）枠順決定＝４月３０日、美浦トレセン出走馬１５頭の枠順が４月３０日午後、決定した。格上挑戦でＧ１に挑むプレシャスデイ（牡４歳、美浦・伊坂重信厩舎、父ニューイヤーズデイ）は、５枠９番に決まった。齊藤助手は「長丁場ですし、先生も言っていましたがもともと枠は気にしていませんでした。ゆったりと周りを見て淡々と進められれば」と印象を語