カフェのベーカリーなどで最近よく見かけるようになった「カルダモンロール」。シナモンロールに続くネクストブレイクとして、これから一気に流行りそうな予感がしています！ 私自身もカルダモンロールが大好きで、あの爽やかで奥深い香りの虜になっている一人。今回は「もっと日常的に、おうちで手軽に楽しんでほしい！」という想いから、なんとホットケーキミックスを使って、発酵いらずで簡単に作れるレシピにアレンジしまし