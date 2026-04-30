NPB(日本野球機構)は30日、公示を発表。楽天はワォーターズ選手の登録を抹消しました。2025年のシーズンオフに「ワォーターズ璃海ジュミル」から登録名を変更した今季は、ファームで11試合に出場し31打数1安打、打率.032。3日に一軍に上がるも、6試合に出場も打席には16日のソフトバンク戦の1度のみ。ショートゴロに終わり結果を残せませんでした。