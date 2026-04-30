◇MLB ホワイトソックス3×-2エンゼルス(日本時間30日、レート・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が3番・ファーストで先発出場。2打数無安打に終わったものの、3四球を選び、10回にはチームのサヨナラ勝ちに貢献しました。チームはエンゼルスに3連勝を飾り、ア・リーグ中地区3位。首位のガーディアンズまで1.5ゲーム差と迫っています。村上選手の第1打席はレフトフライに倒れるものの、3回の第2打席で四球を選び、この試