テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）が30日放送され、黒柳徹子がエンディング間際で「いけないっ！」と声を上げた。【写真】ちゃんみな、夫・ASH ISLANDが“バックハグ”夫婦ショットこの日のゲストは、華やかな和装で登場したラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみな。2022年に、徹子と仕事をともにしたというちゃんみなは、当時、食事の約束をしていたエピソードなどを披露。わきあいあ