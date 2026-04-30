元お笑いトリオ「トンツカタン」お抹茶（36）が30日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、解散にまつわるエピソードを語った。3月にR−1グランプリで準優勝したお抹茶。今月18日のライブをもってトリオを解散し、ピン芸人として再スタートを切った。解散の話を聞きつけ、ある芸人が連絡をくれた。それは「モグライダー」ともしげだったという。「ご飯とか、そんなに行ったことなか