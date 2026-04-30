りくりゅうペアがあるアイテムを見て、デコピンを結びつけました。ミラノ・コルティナオリンピックでフィギュアスケート日本ペア勢初の金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。それぞれのInstagramで28日、契約した株式会社コナミデジタルエンタテインメントからもらったアイテムの数々を開封する動画を投稿しました。箱の中には、2人がいつも試合前リラックスするために行っているゲーム「桃太郎電鉄」の