俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』の続編が2026年7月から放送される。それに先立ち、公式SNSが2日連続で“意味深”なイラストを投稿し、ファンの間で考察が過熱している。【写真あり】新キャラ解禁？「峰不二子っぽい」セクシーな人物最初の投稿は29日。黒い衣装に身を包み、ワイングラスを手にほほ笑む人物のイラストだった。詳細な説明は一切なく、その正体は不明。続く30日には、黒いフルボディースーツ姿