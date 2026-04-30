元寇の船と確認された沈没船の船底で発見された木板＝2024年10月、長崎県松浦市の鷹島沖（松浦市教育委員会提供）長崎県松浦市は30日までに、同市の鷹島沖の海底で見つかり、2024年に元寇の船と確認された沈没船の船底で木板が発見され、元（モンゴル帝国）の年号などが墨書きされているのが判明したと発表した。鷹島沖では元寇の沈没船が11年以降に3隻見つかり、今回は3隻目を調査していた。判読できた墨書の一部の内容から、