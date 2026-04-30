ドローンを販売する北京市内の店舗＝4月27日（共同）【北京共同】中国北京市で5月1日、市内全域でドローンの販売や貸与を禁止する新規定が施行される。ウクライナやイランの戦闘でドローン使用が注目される中、習近平国家主席ら指導部メンバーが住む首都の防衛を徹底する狙い。中国政府はドローン関連産業の振興を図ってきたが、国家安全を優先させた。突然の禁止措置に業界からは戸惑いの声が上がる。香港紙によると、中国で