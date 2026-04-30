デニーズの公式Xは、4月30日まで使える20％オフクーポンを公開しています。アプリでも同様のクーポンを配信中デニーズは、4月29日11時に公式Xでクーポンを公開。4月30日24時までの時間限定で使える20％オフクーポンが登場中です。会計時に、公式Xのクーポン画像を提示することで適用されます。なお、4月30日の24時までに会計をする必要があります。他の％オフクーポンや％オフサービスとの併用はできません。また、店内での飲食と