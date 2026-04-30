4月30日、富樫勇樹がプロデュースするクロスカルチャーイベント『YUKI TOGASHI Presents UNAVERAGE FES.（アンアベレージ・フェス）』が、7月20日（月・祝）に横浜BUNTAIで開催されることが発表された。 同イベントは「もっと多くのスポーツ好きな人や家族連れに、アリーナの熱狂を体感してほしい」という富樫の思いから2024年にスタート。今年で3回目を迎え、今回は初の祝日開催とな