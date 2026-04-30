ＮＧＫは４日続伸。この日午後１時４０分ごろ、２７年３月期連結業績予想について売上高を７１００億円（前期比６．０％増）、営業利益を１０７０億円（同１２．６％増）と発表した。売上高、営業利益とも連続で過去最高を更新する見通し。配当予想も１０６円（前期８０円）と増額した。これを好感した買いが入っている。 ＡＩ用途を中心とする半導体需要の拡大により、半導体製造装置用製品やハイセラムキャリアなどが引き