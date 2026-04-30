アクモスは大幅安となっている。午後２時ごろに２６年６月期の連結業績予想について、営業利益を７億円から４億５０００万円（前期比２２．９％減）へ、純利益を４億５０００万円から３億４０００万円（同１１．９％減）へ下方修正したことが嫌気されている。 ＩＴソリューション事業での子会社の獲得や子会社の決算期変更による影響を考慮し売上高は７０億円から７５億円（同１６．８％増）へ上方修正したものの、消