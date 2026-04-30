村田製作所は後場急伸し、上場来高値を更新した。きょう午後２時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１兆９６００億円（前期比７．１％増）、最終利益予想は２９３０億円（同２５．３％増）とした。同時に取得総数７５００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．１２％）、取得総額１５００億円を上限とする自社株買い及び消却を実施すると開示しており、こ