午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３７４、値下がり銘柄数は１１６６、変わらずは２８銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に食料、金属製品、石油・石炭、海運。値下がりで目立つのは陸運、建設、銀行など。 出所：MINKABU PRESS