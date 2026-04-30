プロバスケットボールプレイヤーの富樫勇樹がプロデュースするクロスカルチャーイベント『YUKI TOGASHI Presents UNAVERAGE FES.』（アンアベレージフェス）が、7月20日に横浜BUNTAIにて開催される。 （関連：藤井 風、『バスケW杯』で塗り替えたスポーツテーマソングの常識あえて“エキサイトさせない”「Workin' Hard」の面白さ） 本イベントは、バスケットボール選手