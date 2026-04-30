α7R IV ソニーは4月15日（水）、ミラーレスカメラ「α7R IV」「α7 III」「α7C」の最新ファームウェアを公開した。 いずれも適用することで、動作安定性が向上する。バージョン番号は以下の通り。 α7R IV：Ver.1.13 α7 III：Ver.4.04 α7C：Ver.2.03 3機種ともWindows用およびmacOS用の更新ファイルがダウンロードできる。メモリーカードを使用し